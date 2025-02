Abruzzo24ore.tv - Shock all'Aquila: frase omofoba trovata sui muri dell'università

L'- Un episodio inquietante ha scosso la comunità accademicadegli Studi: unaè stata scoperta suidel Dipartimento di Scienze Umane. La scritta, che recita "Gay nei forni", è stata denunciata da Giuliana Ciccarella, responsabile'Unione Giovani di Sinistra Abruzzo, che ha espresso profonda indignazione per l'accaduto. Il Rettore Edoardo Alesse ha condannato fermamente l'atto, sottolineando che "la scrittaimbratta non solo le pareti del nostro ateneo, ma soprattutto la memoriae persone omosessuali che subirono la persecuzione nazista nei campi di concentramento". Ha inoltre evidenziato che episodi simili non si erano mai verificati nell'ateneo, definendo l'atto "inqualificabile" e "reso ancora più odioso dal fatto che si sia verificato così a breve distanza dalla Giornataa Memoria".