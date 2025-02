361magazine.com - SHEIN, apre a Verona uno Showroom dedicato all’amore

Leggi su 361magazine.com

Arriva ail nuovodi. L’appuntamento pensato per sorprendere e coinvolgere la propria communityDopo il successo dei precedenti pop-up in Italia,approda per la prima volta acon l’apertura di un nuovoesperienziale pensato per sorprendere e coinvolgere la sua community.Dal 20 al 22 febbraio, dalle 11.30 alle 19.30, lodicelebrerà con un allestimento speciale e attività esclusive l’amore in tutte le sue forme.Non solo quello romantico infatti, ma anche l’amore per sé stessi: il self-love è un invito a dedicarsi del tempo, ad ascoltarsi e a riconoscere il proprio valore, manifestando la propria unicità con piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza.Questotemporaneo non sarà solo uno spazio espositivo, ma un’esperienza immersiva nel mondo di, dove i visitatori potranno scoprire le collezioni più amate e acquistarle direttamente sul sito tramite appositi QR Code.