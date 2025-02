Gqitalia.it - Shablo, Guè, Tormento e Joshua si affidano agli archivi anni ‘80 e ’90 di C.P. Company a Sanremo

Una manciata di secondi, tanto dura il Green Carpet inaugurale di, quello che precede il vero inizio del festival. Ogni artista in gara esce dall'Ariston, fa uno scatto e via. Un tempo che è un niente, ma che in realtà è più che sufficiente per entrare nel mood stilistico di ogni cantante., Guè,in gara con la canzone La Mia Parola si sono presentati così alla 75esima edizione del Festival diindossando tutti un look molto simile, total black, e firmato per tutti dallo stesso brand. Non un classico marchio da, potrebbe storcere il naso qualcuno, eppure perfetto, coerente con quello che tutti e quattro sono e rappresentano all'interno della scena musicale. Perché C.P., lo sappiamo bene, è tra i brand più rilevanti nella storia recente dello sviluppo degli indumenti e dell'innovazione tessile, il lavoro del marchio fondato da Massimo Osti - nel 1971 - ha plasmato lo stile di ciò che le persone indossano quotidianamente.