Superguidatv.it - Shablo, Gué, Joshua e Tormento cantano “La mia parola”– Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

Tra le proposte in gara acanta ‘La mia parola” in collaborazione con gli special guest: Guè,.Ilintegrale di “La mia parola”-di, Gué,in gara aNell’attesa per il via al Festival di2024, di seguito, riportiamo ilintegrale di La mia parola,in gara a, prodotta da:“E’ una street songPer dare quello che hoBrucerò fino alla fineChiuso tra cemento e smogÈ una street songQui la gente muore e viveSenza soldi e alternativeL’unica cosa che so24h 7 su 7 no stopSiamo in sbatti sbatti per arrivare al topTu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flowNon ti danno abbracci qua sei da solo nel blockIo le mando baci lei che per me è la più hotMi dicevi taci, ora però sono il goatQuaggiù odi e ami a giudicarmi è DioAmo la mia mami, amo sti money e l’hip-hopÈ una street songPer dare quello che hoBrucerò fino alla fineChiuso tra cemento e smogÈ una street songQui la gente muore e viveSenza soldi e alternativeL’unica cosa che soSuona dal basso questo gospelÈ la voce di chi raccoglie le forzeNonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forteÈ rap è blues e gin & juiceFai il mio nome tre volte beetlejuiceSuona ancora più forte bad and boujeeRock’n’roll lo sai party & bullshitLa voce del blocco suonerà più fortePer quelle volte che ci hanno chiuso le porteE ho solo una word, se dico che hai la mia parolaLo sanno i miei g, questa è la way that we liveÈ una street songPer dare quello che hoBrucerò fino alla fineChiuso tra cemento e smogÈ una street songQui la gente muore e viveSenza soldi e alternativeL’unica cosa che soÈ una street songPer dare quello che hoBrucerò fino alla fineChiuso tra cemento e smogÈ una street songQui la gente muore e viveSenza soldi e alternativeL’unica cosa che so”Ildiin gara a- “La mia parola”“La mia parola” dicon le voci featuring Guè,é una delle proposte musicali più evocative di