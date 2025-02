Amica.it - Sguardo ai capelli corti dell’inverno 2025, secondo lo street style

Dalle chiome a caschetto a quelle boyish passando per i pixie cut, i tagliavvistati per le strade delle capitali della moda sono la scelta perfetta per chi predilige l'eleganza anche in inverno.Si passa da una reinterpretazioni del mullet suricci a un taglio corto con scriminatura gioiello, fino a un pixie cut lungo con effetto wet. A seguire: si affiancano un caschetto con frangiassima, un buzz cutssimo suafro e infine, chiome platino.Per quanto riguarda gli accessori, le mollette fermano e decorano il taglio. Nel video di Amica.it, si scoprono da vicino tutte le idee da copiare. GUARDA LE FOTOTendenze: i taglipiù belli della New York Fashion Week