Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Le Under 16 e 15 sbancano. E volano in testa alla classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

En plein per lebiancorosse. Oltre all’17 (5-0 con l’Audace Cerignola), successi anche per l’16 e l’15. L’16 di Anelli sbanca Pineto e resta in. Dopo tre gare il Grifo tornavittoria imponendosi per 4-0 in casa del Pineto. Ci pensa Gueye Babacar a indirizzare subito la partita sbloccando il risultato. Nella ripresa i biancorossi di Anelli chiudono i giochi con una doppietta di Raffaelli nel giro di due minuti (7 le reti per lui) e sempre dal piede di Raffaelli che nasce un bellissimo assist per il subentrato Castroreale che al 20’ sigla la rete del definitivo 4-0. Grande affollamento incon Perugia, Benevento e Ascoli incon 33 punti seguiti dTernana a due lunghezze di distanza. PERUGIA16: Cataldo, Crescentini (18’ st Alunno), Ciappi, Tardani (13’ st Castellucci), Santillo, Lalleroni, Raffaelli (30’ st Auricchio), Bosi (30’ st Bendini), Iachini (13’ st Castroreale), Kroni (30’ st Seppoloni), Gueye Babacar (18’ st Pelli).