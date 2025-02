Lortica.it - Settore giovanile amaranto: risultati del weekend 8-9 febbraio

Primavera 4 Picerno – Arezzo 3-2L’Arezzo esce sconfitto per 3-2 nella sfida contro il Picerno, con un rigore contestato al 47’ del secondo tempo a decidere il match. L’arbitro ha giudicato falloso un contatto in area, scatenando proteste.La gara ha visto il Picerno sbloccare il punteggio al 16’ con un colpo di testa del numero 2. L’Arezzo ha reagito con il pareggio di Sussi al 34’, ma i padroni di casa sono tornati in vantaggio al 43’ con un contropiede finalizzato dal numero 9. Nella ripresa, glihanno trovato il 2-2 con un altro gol di Sussi al 43’, ma nel finale è arrivata la beffa con il rigore trasformato dai lucani.Under 17 Arezzo – Pianese 5-0Dominio assoluto dell’Arezzo, che travolge la Pianese con un netto 5-0. Paglicci apre le marcature al 5’, poi Periccioli, dopo aver fallito un rigore al 20’, si riscatta con un gran tiro al volo al 35’ per il 2-0.