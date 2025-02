Lanotiziagiornale.it - Settimana corta, le destre contro i lavoratori: la maggioranza prende tempo sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

La. E ancora una volta a rimetterci sono i, verso i quali lecontinuano a nonre alcun impegno, anzi. Stavolta a rimetterci è la proposta delle opposizioni, ancora ferma con lache preferisceree rinviare l’avvio della discussione in commissionealla Camera.A spiegare cosa è successo sono i capigruppo della commissionedella Camera dei partiti di opposizione: Arturo Scotto del Pd, Valentina Barzotti del Movimento 5 Stelle e Franco Mari di Alleanza Verdi Sinistra. Laha deciso di far slittare a domani la riunione del comitato dei nove fissata per oggi proprio per fare il puntopdl per ladidi, presentata dalle opposizioni.