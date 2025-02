Superguidatv.it - Settembre, in gara a Sanremo Giovani 2025: “Vertebre parla delle fragilità della mia generazione. Sono fiero di essere di Napoli e italiano” | VIDEO

Andreaè uno dei quattro finalistiNuove Proposte di. Il cantante, napoletano doc come si può vedere dal suo outfit, porta sul palco dell’Ariston una canzone emozionante dal titolo ‘‘. Scopriamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni sulle sue esperienze televisive (da Io Canto a XFactor), sull’emozione di esibirsi ae sui progetti futuri.Intervista ad Andrea, in, sei tra le nuove proposte del Festival di. Qualile sensazioni a poche ore da questo debutto?Sto cercando di mantenere la calma, di rilassarmi, di non ‘sfrenarmi’ troppo. Mi voglio divertire ma allo stesso tempo ho un grande senso di responsabilità per quello che succederà mercoledì 12. Sto cercando di stare rilassato e tranquillo,felicissimo.