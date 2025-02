Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, nell’appartamento un tesoro: gioielli, borse di lusso e tanti soldi. Tutto rubato

Milano, 11 febbraio 2025 –diin connascosto in un appartamento in via Puricelli Guerra aSan.In manette è finito un cileno di 36 anni accusato di ricettazione. Il, secondo la Polizia, è costituito da refurtiva provento di diversi furti in appartamento. L’indagine I poliziotti dopo una lunga indagine si sono appostati nello stabile e hanno fermato il 36enne mentre stava uscendo dall’appartamento. All’interno delllo che portava a tracolla, hanno rinvenuto 10.500 euro in conin banconote di piccolo taglio. Poi è scattata la perquisizione dell’appartamento: nell’armadio della camera da letto gli agenti hanno rinvenuto numerosi monili in oro mentre altri preziosi sono stati trovati all’interno di un contenitore dietro al televisore.