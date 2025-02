Brindisireport.it - Servizio civile universale e Arpal Puglia: bando in scadenza

Leggi su Brindisireport.it

CISTERNINO - L'- Centro per l'impiego di Ostuni sostiene e promuove ilin quanto importante occasione formativa e di crescita personale per i ragazzi. Al fine di dare diffusione a questa importante opportunità, il Centro per l'impiego di Ostuni ha.