Serino | cultura della legalità Carbinieri incontrano il Forum dei Giovani

: il giorno 9 febbraio l’incontro del ComandanteStazione Carabinieri locale con trenta. Focus particolare sul codicestrada e sul corretto uso di internet e socialContinua in Irpinia la serie di incontri tra l’Arma dei Carabinieri ed inell’ambito dell’ampio progetto relativo alla “”.Ieri è stata la volta dei ragazzi aderenti al “” di, ove all’internosedebiblioteca comunale, circa 30hanno incontrato il Comandantelocale Stazione Carabinieri.L’iniziativa si colloca nella quotidiana e assidua collaborazione tra Arma e le varie associazioni insistenti nei vari comuni, con lo scopo da un lato di stimolare nei, adulti del domani, un consolidato senso civico e del dovere volto alla tutela, valorizzazione e conservazione del territorio, dall’altro di essere esempio a salvaguardiaponendo in essere iniziative di aggregazione per arginare il fenomeno delinquenziale.