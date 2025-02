Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, patto salvezza con i tifosi. Cortesi dimesso, rientra in gruppo

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Continuate a lottare così con il cuore come avete fatto col Pescara, noi siamo sempre con voi". È stato questo il messaggio lanciato dagli ultras della curva Bertesi-Siligardi aldomenica sera al termine della sconfitta col Pescara. Dopo il fischio finale come sempre la squadra è andata sotto al settore più caldo del tifoso per un saluto, ma per la prima volta i giocatori sono stati chiamati ad avvicinarsi un po’ più del solito. E dopo un breve scambio di battute è partito un applauso da parte deia cui la squadra ha risposto immediatamente prima di dirigersi verso il tunnel. Una sorta di "per la" da portare avanti nelle ultime 12 giornate, in cui ildovrà difendere il +3 dalla zona playout. Nulla dunque a che vedere con quello accaduto più o meno un anno fa, quando dopo l’1-1 col Borgo San Donnino in casa di gennaio 2024 la squadra di Serpini era precipitata a -11 dal Ravenna capolista: allora di fronte al Tribhune Bar gli ultras avevano chiesto di onorare al meglio il finale di un campionato che sembrava ormai buttato via, un confronto deciso ma sereno che si era chiuso, come domenica, con un applauso da entrambe le parti.