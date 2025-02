Quotidiano.net - Serena Brancale torna a Sanremo con 'Anema e Core': di cosa parla

Roma, 11 febbraio 2025 - A dieci anni dalla sua partecipazione aGiovani e dopo un’estate di successo grazie a ‘Baccalà’ e ‘La Zia’, viralissimi sulle piattaforme social,sul palco dell’Ariston per il Festival 2025. “Torno al festival con lo spirito giusto per affrontare le cose dopo 10 anni di lavoro, con leggera incoscienza ma anche una base di studio che bisogna avere se si fa questo lavoro”, ha detto la cantante barese ai microfoni Rai. “Sul palco diporto grinta, - ha aggiunto - ma non ti posso dire nient’altro. Non spoilero, vedrai sul palcosuccede!”. Italian singerattends a pre-event for the 75thItalian Song Festival in, Italy, 10 February 2025. The festival will be held from 11 to 15 February 2025. EPA-EFE/FABIO FRUSTACI Il brano con cuia gareggiare nella kermesse canora è ‘’, un titolo che riprende un pezzo storico della canzone italiana: ‘’ di Tito Schipa, brano degli anni ‘50 conosciuta anche per la grande interpretazione di Roberto Murolo.