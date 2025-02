Chietitoday.it - Sequestrati in Abruzzo 2mila articoli di Carnevale risultati non sicuri per i bambini

Leggi su Chietitoday.it

Circaditutti none pericolosi per la salute sono stati posti sotto sequestro dal Nucleo polizia economico finanziaria di Teramo. Glierano posti in vendita da un’attività commerciale della provincia teramana e rivolti ai consumatori più piccoli.