Senza acqua né cibo, in una gabbia sporca: il cane Billy salvato dalle guardie zoofile dell'Enpa di Lecco

, 11 febbraio 2025 – Rinchiuso in uno stabbiolo, piccolo e completamente al buio. Il pavimento ricoperto dei suoi escrementi. Nelle ciotole, néné. A terra neppure una coperta su cui stendersi al caldo e all'asciutto. Una condizione pietosa quella in cui è stato costretto a vivere, anzi sopravvivere,, un meticcio di 10 anni grigio e nero, dal carattere affettuoso nonostante quello che ha passato. Lo hannoledell'Enpa di, l'Ente nazionale protezione animali. Il salvataggio diA segnalare la situazione in cui versava, ridotto pelle e ossa, sono stati alcuni residenti della zona dove ilera rinchiuso.è stato trovato in un minuscolo box ricavato in una vecchia stalla. Non era più abituato a vedere la luce del sole.