Senua's Saga: Hellblade 2 in arrivo "molto presto" su PS5 per un insider, l'annuncio allo State of Play?

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci secondo cui2, l’acclamato sequel dello studio Ninja Theory, starebbe per arrivare su PS5. A lanciare l’indiscrezione è stato Jez Corden, giornalista di Windows Central, che ha suggerito chenon è una questione di “se”, ma di “quando”, e che potrebbe arrivare ““, forse già durante il prossimoofdi Sony.Come ricordato da VGC, questa mossa sarebbe in linea con la recente strategia multipiattaforma di Microsoft, che ha già portato diversi titoli esclusivi suStation e Nintendo Switch. Oltre a2, è stato confermato che anche giochi come Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Forza Horizon 5 e DOOM: The Dark Ages saranno disponibili su PS5 nei prossimi mesi.In attesa di vedere se2 sarà realmente presente al nuovo ed imminenteof, ricordiamo che il gioco è uscito lo scorso 21 maggio, consentendo ai fan di vivere un’avventura cinematografica in terza persona che segue il viaggio di Senua, una guerriera tormentata dai suoi demoni interiori e reali.