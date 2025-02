Metropolitanmagazine.it - Sentry: chi è il villain che si vede nel trailer di Thunderbolts*?

Durante il Superbowl, la Marvel ha rilasciato un altrodi, l’attesissimo nuovo film MCU in uscita a maggio. Come vediamo nel filmato, ilprincipale dello strampalato gruppo di anti eroi sarà. Ma chi è questo personaggio misterioso che vediamo solo in Silhouette? Creato dallo scrittore Paul Jenkins e dall’artista Jae Lee, Robert “Bob” Reynolds è stato introdotto nel numero 1 didel 2000 come un supereroe dimenticato della Silver Age della Marvel. “Siete pronti per il segreto di?” chiedeva la copertina di Startling Stories con, fumetto che rivelava le origini di, ovvero la matricola del liceo “Robby” Reynolds.Dopo aver bevuto una fiala di un siero chimico sperimentale che gli ha concesso il “potere di un milione di soli”, Bob ha preso il nome di, il guardiano e sorvegliante del mondo.