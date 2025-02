Thesocialpost.it - “Sembra un alieno”. Sanremo, gli occhi neri di Fedez diventano un caso: fan preoccupati, cosa succede

Un dettaglio che non è sfuggito a nessuno, con le parole chiave subito ricercatissime sui social italiani. Distiamo parlando? Del protagonista più atteso di questo2025, il cantante. Nelle scorse ore, dopo aver ricevuto tanti applausi alle prove per il suo brano ‘Battiti’, il rapper – elegantissimo – ha sfilato sul tradizionale green carpet davanti al teatro Ariston con il mazzo di fiori in mano. Ma gli scatti della sua passerella sono diventati subito virali sul web: a destare stupore e interrogativi tra fan e curiosi sono state le pupille del rapper talmente dilatate da rendere anche l’iride sostanzialmente nera.Leggi anche:2025, al via la prima serata: la scaletta dei cantanti in garaIn rete molti fan hanno espresso la loro preoccupazione per la salute di, come spesso accaduto negli ultimi tempi.