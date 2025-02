Gossipnews.tv - Selvaggia Lucarelli Scatenata: Ci Aspetta Un Sanremo Da Oscar!

Leggi su Gossipnews.tv

non perde tempo e infiammacon ironia e sarcasmo. Ecco che cosa è successo!è pronta a far parlare di sé anche questa volta. Pur non essendo al centro del Festival, la sua presenza fissa al Dopofestival promette scintille. Con la sua solita ironia tagliente, la giurata di Ballando con le Stelle ha già iniziato a far discutere sui social. Tra battute pungenti, prese in giro bonarie e qualche stoccata mirata, la giornalista ha lanciato i primi graffi sanremesi. E non ha risparmiato nessuno: dal suo compagno Lorenzo Biagiarelli a Bianca Guaccero, fino a un paio di cantanti in gara. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.L’attesa per il Dopofestival è alta, soprattutto perchéè nota per le sue uscite imprevedibili. Le polemiche non mancheranno, e i suoi follower hanno già avuto un piccolo assaggio.