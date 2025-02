Lanazione.it - Secondo posto per la Ginnastica Petrarca con la squadra Allieve - Gold2

Arezzo, 11 febbraio 2025 –per lacon laal debutto nel campionato toscano di ritmica. La nuova stagione ha preso il via a Montemurlo con la prima prova regionale dove la società aretina è scesa in pedana con Viola Pasqui, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis che, al termine dei tre esercizi, hanno meritato la piazza d’onore alle spalle della sola Motto di Viareggio. Le giovani ginnaste della formazione petrarchina, guidate da Benedetta Moroni, hanno dimostrato un’ottima preparazione individuale e collettiva a confronto con coetanee del resto della Toscana, con giudizi positivi da parte della giuria e con la soddisfazione di rompere il ghiaccio con l’emozione del podio. La gara ha preso il via con la prestazione collettiva al corpo libero che è stata seguita dall’esibizione in trio con le palle, poi a chiudere la turnazione è stata Serafieri che si è messa alla prova individualmente con il cerchio.