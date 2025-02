News.robadadonne.it - Secondo Confcommercio nel 2025 ci saranno quasi 260 mila lavoratori introvabili

Nelnon si riusciranno a trovare 258nei settori del commercio, della ristorazione e dell’alloggio. È l’allarme lanciato da, che parla di vera e propria “emergenza che rischia di frenare la crescita economica dei settori” ma anche del “prodotto lordo dell’intero sistema economico italiano”, a causa di quel fenomeno chiamato mismatch, o disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che, rispetto al 2024, è in crescita del 4%.Tra le figure professionalirientrano i commessi del settore moda – abbigliamento ma anche macellai, grastronomi, addetti al pesce, così come camerieri di sala, barman, cuochi e pizzaioli, gelatai, sia nei ristoranti che nelle strutture ricettive, per cui mancheranno anche addetti alla pulizia e al riassetto delle camere.