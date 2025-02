Movieplayer.it - Sean Bean nel cast della nuova serie ispirata a Robin Hood

Leggi su Movieplayer.it

L'attoreè entrato a far parte delche avrà come protagonista Jack Patten.reciterà insieme a Jack Patten nella, progetto targato MGM+ che verrà prodotto da Lionsgate TV. Lo show proporrà un approccio moderno al racconto classico del ladro che rubava ai ricchi per aiutare i poveri, concentrandosi inoltre sul legame tra Rob e Marian. Cosa racconterà laSecondo i produttori, lache vedrà impegnato John Glenn come showrunner offrirà 'autenticità storica e profondità psicologica'. Dopo l'invasione normanna dell'Inghilterra, Rob (Jack Patten), figlio di un guardaboschi sassone, e Marian, la figlia di un lord normanno, si innamorano e collaborano per lottare per .