Se non ha quella gonna che fa provincia | Antonella Clerici sul palco? Insulti vergognosi

è una delle protagoniste indiscusse di questo Sanremo 2025. È la donna ad aver calcato per più tempo ildell'Ariston e ora è stata chiamata da Carlo Conti per condurre questa 75esima edizione. Ma sin da quandoè apparsa per il consueto saluto al Tg1 prima del debutto nella prima serata è stata messa nel mirino dagli haters e dai leoni da tastiera: "Ah, ma viene lì con la vestaglia? Davvero inopportuna", tuona qualche utente. La risposta non si fa attendere: "Sono in vestaglia per non svelare il mio look". Ma quando laè entrata in scena, ecco che si sono subito scatenati i più maligni: "Ah se non ha unache faio la boccio", ha tuonato qualche telespettatrice poco incline alla solidarietà femminile. Ma non finisce qui, c'è chi attacca ancora: "Aiuto, ma come è conciata?!".