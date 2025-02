Lanazione.it - Se l’AI è il nemico: "Nonni raggirati da finti nipoti"

Leggi su Lanazione.it

Sono 459 le persone con più di 65 anni che nel 2024 si sono rivolte agli sportelli di Federconsumatori Toscana per segnalare una truffa. Un dato che fotografa solo una parte del fenomeno, perché molti anziani, per vergogna o paura, non denunciano. Il 67% delle segnalazioni riguarda raggiri legati a contratti energetici e telefonici, il 24% truffe bancarie, mentre il restante 9% comprende frodi come la "truffa del finto avvocato" o del "finto carabiniere" o dei venditori telefonici fasulli. Tra le truffe più diffuse a Firenze ci sono quelle legate ai contratti di luce, gas e telefonia. La liberalizzazione del mercato ha aumentato le offerte commerciali, ma anche i raggiri: chiamate insistenti, firme false, contratti attivati a insaputa degli utenti. "Con le nuove norme ci ritroviamo ogni giorno alle prese con pratiche fasulle di contratti di fornitura, accordi che le persone giurano di non aver mai sottoscritto – spiega Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana (foto) – Le vittime sono quasi sempre anziani, a volte malati di Alzheimer, altre volte anche persone con la bombola dell’ossigeno.