Se la Salute sta male i medici muoiono | cosa c’è dietro la crisi degli ospedali italiani

Il pianeta, quell’insieme complesso e variegato tra operatori sanitari e pazienti cittadini, in Italia non sta tanto bene, non solo al Sud ma anche nei luoghi dove si ritiene che la Sanità sia avanzata. Colpisce molto la vicenda di un giovane medico, di origine siciliana ma migrato fuori come fanno molti giovani isolani, che si è tolto la vita buttandosi da un ponte sul lago di Santa Giustina. Era approdato professionalmente in settembre dopo alcune esperienze internazionali all’ospedale di Desenzano sul Garda e li faceva il ginecologo. Qualche settimana prima era morta una neonata nel suo reparto e sarebbe stato indagato. Non ha retto e si è tolto la vita, come aveva fatto, proprio lì vicino, una sua collega, dopo un processo per mobbing nei confronti dei superiori e colleghi che aveva inutilmente, sino stati assolti, intentato.