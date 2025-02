Gqitalia.it - Se in The Brutalist vediamo le straordinarie cave di Carrara è solo grazie ad Adrien Brody

Nella seconda metà di The, l'epico dramma storico sull'immigrazione di Brady Corbet, il geniale architetto László Tóth () accompagna il suo imprevedibile e saltuario datore di lavoro Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) in un viaggio in Italia. La loro destinazione sono ledi marmo che svettano sopra la cittadina di. Le rocce, di un bianco così brillante da sembrare cime innevate, sono le stesse da cui Michelangelo prese il blocco necessario a creare il suo David. Tóth e Van Buren vengono guidati nel sito dall'anziano custode, un anarchico che in gioventù combatté Mussolini con la Resistenza italiana. L'uomo racconta con dovizia di particolari come i blocchi di marmo venissero fatti cadere sulla testa dei fascisti, un dettaglio che aggiunge un livello di tensione e realismo storico alla scena.