Scusatemi Le lacrime di Carlo Conti | perché ha pianto alla conferenza stampa di Sanremo 2025

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante ladi presentazione della prima serata del Festival diha vissuto un momento di intensa emozione ricordando la madre Loletta, scomparsa nel 2002. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha illustrato ai giornalisti la scaletta della serata e gli ospiti in programma, prima di lasciarsi andare a una sincera commozione nel rievocare la donna che lo ha cresciuto con amore e dedizione.Seduto accanto ad Alessandro Cattelan, a poche ore dall’inizio del Festival,ha parlato dell’importanza del rispetto per le donne, valore che gli è stato insegnato proprio da sua madre: “Io sono stato cresciuto da mia madremio padre è morto che avevo 18 mesi. Sono cresciuto con mia madre che era una donna unica, fortissima, ed è per questo che io rispetto così tanto le donne.