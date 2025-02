Velvetgossip.it - Scopri Eco di Joan Thiele: la canzone che conquisterà Sanremo 2025

Leggi su Velvetgossip.it

La 75ª edizione del Festival di, in programma dal 10 al 14 febbraio, si preannuncia come un evento di grande rilevanza nel panorama musicale italiano. Tra le nuove proposte,emerge con il suo brano “Eco”, unache affronta temi universali come le insicurezze personali e l’autosabotaggio, invitando a credere in se stessi. Questo debutto sul prestigioso palco dell’Ariston rappresenta un’importante opportunità per l’artista, già nota per il suo talento, di far sentire la sua voce in un contesto così significativo.La carriera diha già conquistato il pubblico con il suo stile unico e la sua sensibilità. La sua vittoria di un David di Donatello per la sua interpretazione nel film “Proiettili (ti mangio il cuore)” ha segnato un traguardo importante, ma ora è tempo di dimostrare il suo valore anche come cantautrice.