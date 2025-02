Tvplay.it - Scontro tra Juventus e Milan: follia per il baby campione la prossima estate

Leggi su Tvplay.it

Lae ilfanno scintille in sede di calciomercato, perché entrambe puntano allo stesso giovane calciatore per il futuro.Vietato farsi trovare impreparati. I club sanno che il futuro è dietro l’angolo, che i tempi del calcio sono davvero rapidi e altrettanto velocemente oscillano i valori dei cartellini dei calciatori. Perciò, appena individuato un talento, non bisogna dubitare bensì passare all’investimento, bruciando sul tempo le dirette concorrenti. In Italia la sfida è già partita frsper un giovane molto interessante.traper illa(LaPresse) – tvplay Per sapere di chi si tratta bisogna spostarsi in Inghilterra, poiché la notizia arriva dal ‘Daily Mail’. Secondo quanto riferisce il noto tabloid, infatti, entrambe le società hanno volto lo sguardo verso la Premier League e più precisamente in casa del Tottenham, per un interessante attaccante, che si sta affacciando giorno dopo giorno sulla scena internazionale.