Scontro tra due jet all'aeroporto: un morto e diversi feriti

SCOTTSDALE, ARIZONA – Un tragico incidente si è verificatodi Scottsdale, in Arizona, dove almeno una persona ha perso la vita e altre sono rimaste ferite a seguito della collisione tra due jet privati. Secondo le autorità aeroportuali, un business jet di medie dimensioni ha impattato contro un altro velivolo che era parcheggiato su una proprietà privata all’interno dello scalo.Il video dell’incidenteLa Federal Aviation Administration (FAA) ha riferito che il jet in movimento avrebbe deviato dalla pista, finendo per colpire l’aereo fermo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato soccorso aie messo in sicurezza l’area dell’incidente.Al momento, le cause esatte della collisione sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, mentre l’aeroporto ha dovuto gestire ritardi e disagi nei voli programmati.