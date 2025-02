Ilrestodelcarlino.it - Scontro politico e carte bollate. Lepore: "Blitz da ’Soliti ignoti’". FdI replica a suon di querele

Il Giorno del Ricordo finisce a. E lotra Matteoe Fratelli d’Italia si accende dentro e fuori il Consiglio comunale. La miccia è la deposizione della corona per commemorare le vittime delle Foibe a Palazzo d’Accursio, avvenuta domenica sera. Un ingresso "non autorizzato" ribadisce ieri il sindaco, attaccando i meloniani di "essere entrati con uno stratagemma, come ne ’I soliti", annunciando poi una denuncia degli organizzatori, la sezione giovanile di FdI, Gioventù nazionale. I vertici locali del partito, guidati dal capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, dalla loro, annunciano una controdenuncia nei confronti di. Il tutto è avvenuto domenica sera dopo le 19, al termine della fiaccolata di una trentina di esponenti di Gioventù nazionale per commemorare le vittime delle Foibe, mentre poco distante un collettivo studentesco ha organizzato una contro-manifestazione.