Tutto.tv - Scontro di fuoco tra Stefania e Chiara dopo il GF: volano parole grosse

Leggi su Tutto.tv

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto animata. Oltre a decretare il primo finalista di questa edizione, che si è rivelato essere Lorenzo Spolverato, si è parlato anche dell’attrito che c’è traCainelli eOrlando. La discussione tra le due, però, è proseguita anche una volta interrotta la diretta. La lite post puntata del GF traOrlando eCainelli proprio non riescono a trovare un punto d’incontro all’interno della casa del Grande Fratello. Le due donne, infatti, si sono scontrate durante la puntata di ieri in quantoha accusato la compagna d’avventura di essere una ruffiana che cerca di aggraziarsi alcuni concorrenti solo per ottenere il favore del pubblico da casa.Queste accuse hanno toccato profondamenteche, di fatti,la puntata ha avuto un confronto molto acceso con