Sconcerto nel Salento 65enne ucciso in campagna con colpi alla testa

Dopo gli episodi registrati nei mesi scorsi, torna la paura e lonelper quella che può essere considerata un’esecuzione bella e buona e su cui ora si cercherà di fare chiarezza. Uno spaventoso e brutale omicidio è andato in scena nell’entroterra salentino, esattamente in unain agro a Galatone. Un uomo di 65 anni è stato trovato morto ammazzato all’interno del suo uliveto nel primo pomeriggio di oggi. Non c’è alcun dubbio che si tratti di un omicidio. Il corpo senza vita dell’uomo, infatti, un pensionato della zona, è stato trovato sotto un albero di ulivo.nel, si indaga per risalire all’omicidaSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale ed medico legale che hanno confermato che la vittima è statata violentementecon un oggetto contundente da un aggressore che poi è fuggito.