Oasport.it - Sci alpino, come cambia la Coppa del Mondo con il recupero a La Thuile? Il nuovo calendario

Ildelladeldi scifemminile ha subito una modifica dopo che la FIS ha confermato che recupererà una gara a La, dove sono già previste una discesa libera il 14 marzo e un superG il 15 marzo. La decisione di quale prova disputare in Valle d’Aosta verrà presa soltanto dopo il weekend di Kvitfjell (1-2 marzo), ma potrebbe trattarsi del superG cancellato a St. Moritz prima di Natale visto che è già stato comunicato che uno dei due giganti di Tremblant non verrà recuperato.Al termine della stagione mancano dunque quindici gare: quattro giganti (due a Sestriere, uno ad Are, uno a Sun Valley), quattro discese libere (due a Kvitfjell, una a La, una a Sun Valley), tre superG (Kvitfjell, La, Sun Valley), tre slalom (Sestriere, Are, Sun Valley) e quella da recuperare sulle nevi italiane.