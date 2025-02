Oasport.it - Sci alpino, a La Thuile si recupera una gara: si infiamma la lotta tra Brignone e Gut per la Coppa del Mondo

A Lasi recupererà unafemminile delladeldi sci. Nella località valdostana sono già previste una discesa libera il 14 marzo e un superG il 15 marzo, la FIS ha confermato che in quell’occasione andrà in scena anche un evento aggiuntivo. Soltanto dopo il weekend di Kvitfjell (1-2 marzo) si deciderà che tipo di prova mandare in scena sulle nevi italiane. Va precisato che questa intenzione era già prevista prima dell’inizio della stagione ed è stata ribadita da Peter Gerdol, direttore diFIS, dopo la riunione svolta a Saalbach a margine dei Mondiali.“Lae la Regione autonoma Valle d’Aosta – sottolinea il comitato organizzatore in una nota – hanno sempre dato ampia disponibilità, con il pieno sostegno della Fisi, e sono entusiaste di questa decisione, arrivata nel pieno dei Campionati mondiali“.