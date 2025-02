Ilgiorno.it - Scende dall’auto e viene travolto da un tir: chi era l’imprenditore Carlo Mombrini

Caravaggio, 11 febbraio 2025 – Si alzava sempre presto per raggiungere i clienti. Anche ieri, 57 anni, ingegnere, noto imprenditore di Caravaggio, alle 6.30 era sulla Brebemi. Mentre percorreva il tratto tra Calcio-Antegnate e Chiari ovest, la tragedia: un camion lo ha. Poco prima era scesoferma in una piazzola di sosta. Il 57enne era fuori dall’abitacolo quando il camion, dopo aver sbandato, haprima l’auto e poi. L’autista, Z.Z.L., 52enne di origini romene, è stato portato in ospedale a Chiari con ferite lievi. Sul luogo dell’incidente due ambulanze, due automediche, la Stradale di Chiari, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo e il personale della società autostradale. Al momento il pm di turno Maria Esposito non ha disposto accertamenti medico legali sul corpo della vittima.