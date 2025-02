Ilrestodelcarlino.it - Scegliere la scuola superiore: incontri

I nostri docenti hanno organizzatocon professionisti che si sono distinti nella loro carriera, per aiutarci a compiere la scelta della. L’allenatore di pallavolo del Perugia, Angelo Lorenzetti; il magistrato Matteo Gambarati; l’imprenditrice Deanna Ferretti Veroni; la giornalista Susanna Ferrari; e l’imprenditore Andrea Storchi. Nella Sala d’Aragona della Rocca Estense, gli ospiti hanno parlato del loro percorso, di come abbiano fatto a diventare le persone che sono oggi e quali fossero le loro passioni quando avevano la nostra età. Lachemo – che coinvolgerà la nostra vita nei prossimi cinque anni, accompagnandoci alla maggiore età – dovrà essere vicina ai nostri interessi. Deanna Ferretti Veroni ci ha parlato di come sia iniziata la sua carriera nel settore della maglieria e dell’importanza che per lei ha il filo di lana.