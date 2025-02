Scarichi nell’area marina protetta della Gaiola | Marevivo e Greenpeace ricorrono al Tar Campania

Leggi su Ildenaro.it

Danni ambientali, sanitari ed economici sono le gravi conseguenze a cui porterebbe la realizzazione del “Piano di Riqualificazione Ambientale e Rigenerazione Urbana” (Praru) di Bagnoli-Coroglio, a cui il Ministero dell’Ambiente eSicurezza Energetica, di concerto con il MinisteroCultura, ha dato il via libera con Decreto n. 421 del 29.11.2024. Per questo, Fondazione, DelegazioneItalia hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionaledefinendo il decreto “illegittimo” e “idoneo a compromettere gravemente e in modo irreversibile la Zona Speciale di Conservazione Europea-Nisida e l’areaParco Sommerso di“, scrivono gli avvocati Marone e Fucci, in rappresentanza delle realtà ambientaliste.