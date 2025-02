Tvpertutti.it - Scaletta Sanremo prima serata 11 febbraio 2025: cantanti e ospiti

Il Festival diè pronto a prendere il via martedì 11, con unainaugurale ricca di musica,d'eccezione e momenti di grande spettacolo. L'attesissimo evento, condotto da Carlo Conti affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, vedrà l'esibizione di tutti e 29 iin gara e la partecipazione di artisti internazionali che renderanno omaggio alla musica e ai valori dell'unione e della pace.: iin gara dellaCome da tradizione, ladiè dedicata alla presentazione ufficiale delle 29 canzoni in gara. Tutti gli artisti si esibiranno con il proprio brano, che sarà ascoltato per lavolta dal pubblico e votato esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.Di seguito, l'elenco completo deiin gara che presenteranno sul palco dell'Ariston: Achille Lauro, Gaia, ComaCose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo ft.