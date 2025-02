Biccy.it - Scaletta della prima serata di Sanremo: ospiti, ordine uscita dei big

Leggi su Biccy.it

Tre conduttori,italiani e internazionali, ventinove big e il ricordo di un maestro scomparso, Carlo Conti stasera dovrà fare i salti mortali per riuscire a chiudere ladel Festival di2025 entro le 1:15, orario che ha fissato per la fine. Il conduttore toscano nella conferenza stampa ha rivelato ladel primo appuntamento con la nuova edizione del Festival, in apertura ci sarà il ricordo al pianista e compositore Ezio Bosso: “Inizierò il Festival con le sue parole e il brano che portò a, ovvero Following a Bird. Lui disse: ‘La musica come la vita si fa solo in un modo, insieme’“.L’d’dei big in gara è lo stesso delle prove generali di ieri, aprirà le danze Gaia, poi entrerà in scena Francesco Gabbani, mentre chiuderanno lo show i The Kolors.