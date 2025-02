Ilfattoquotidiano.it - “Sbirciare le chat di Whatsapp del partner è reato anche se si conosce il pin del telefono”

ledidi unex senza il suo consenso è un. E lose siil pin per accedere alle app del telefonino. È una sentenza della Cassazione, datata 27 gennaio e riportata per Il Messaggero, che afferma questo principio confermando la condanna di un uomo, che in una causa civile aveva prodotto delle conversazioni tra la ex moglie e il suo datore di lavoro estratte daldi lei del qualeva il pin. Per l’uomo non ci sarebbe stata alcuna violazione sia perché le conversazioni tra l’ex moglie e il suo capo contenevano “informazioni importanti per tutelare la salute del figlio”. Il cellulare sarebbe stato lasciato incustodito dall’ex moglie sul tavolo e con lavisibile.Per gli ermellini i giudici comunque “non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato a un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio”.