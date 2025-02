Ilfoglio.it - "Sbarra interlocutore onesto. Basta visione tossica e conflittuale”. L'intervento di Meloni all'assemblea Cisl

“Sono qui per ribadire l'importanza che il governo attribuisce al confronto con i settori produttivi, con i territori, con i lavoratori e le imprese. Perché nessuno può avere da solo le risposte a tutte le domande, e saper ascoltare fa la differenza", Così la presidente del Consiglio Giorgianel suoall'dellaall'Auditorium della Conciliazione di Roma. “Sono qui oggi per il profondo rispetto che nutro per una delle principali organizzazioni del lavoro della nostra nazione”, ha sottolineato la premier, ringraziando poi Luigi, ormai alla sua ultimacome segretario generale: “È stato unfranco, determinato,” e “penso che abbia aiutato molto i lavoratori, perché il governo lo ha sempre ascoltato con grande rispetto”. L'intesa tra la premier e il segretario non è mai mancata, neanche nei momenti di incomprensione.