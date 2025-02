Biccy.it - Sbaglio sul primo finalista del GF, Lorenzo svela i retroscena

Al Grande Fratello ieri sera c’è stato un clamoroso errore durante la proclamazione del, perè finita sul maxischermo l’immagine di Javier Martinez e per questa ragione Alfonso Signorini l’ha dato per vincitore. Pochi secondi dopo il conduttore ha cercato di sistemare il fattaccio: “Colpo di scena, adesso toccherò la spalla del vero“. Ovviamente Javier Martinez eSpolverato sono rimasti spiazzati da questa gaffe e l’hanata durante la notte.meride embed="25425"@grandefratelloè ildi questa edizione di #GrandeFratello! #davedere ? suono originale – grandefratelloal Grande Fratello, i commenti die Javier.Nella notte Javier, Giglio,e Shaila si sono trovati in giardino e Martinez ha parlato dellosulla proclamazione del: “Alfonso non ha detto il mio nome a caso, ma si è vista la faccia mia e tutti hanno applaudito.