Savona non al meglio della condizione: non si è allenato regolarmente, può saltare Juve Psv. Le ultimissime

Non arrivano buone notizie in casa Juventus a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Psv, match valevole per il primo atto dei playoff che mettono in palio l'accesso agli ottavi di finale. Savona non è al top per via di una pubalgia che non gli sta permettendo di allenarsi regolarmente e così per evitare di non poter contare su tutti gli undici al top Thiago Motta potrebbe far debuttare Kelly. Lo scrive Tuttosport. Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, la Juventus è attesa dall'importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.