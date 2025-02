Ilrestodelcarlino.it - Savio, pulizia a costo zero. In cambio delle riprese

del fiume gratuita. A patto che a riprendere le operazioni ci siano le telecamere di D-Max. Ieri nella zona del Ponte Nuovo sono iniziate una serie di operazioni didel fiume, che proseguiranno anche durante la giornata di oggi e procedono sotto il costante occhiotelecamere. L’operazione non è sfuggita ai tanti cesenati che, incuriositi dall’insolita procedura, si sono fermati a osservare la scena. Non si tratta di uno spot architettato da Palazzo Albornoz (come inizialmente ipotizzato da qualcuno sui social network), quanto piuttosto di una proposta commerciale ricevuta da un’azienda del territorio. Nello specifico, come si legge nella determinazione 189 di quest’anno firmata dagli uffici comunali, "a seguitoforti piogge del 9-10 dicembre 2024, che hanno causato l’innalzamento dei livelli del fiumefino alla soglia 2, si sono verificati dei depositi di detriti legnosi e tronchi in corrispondenzaarcate del Ponte Nuovo".