Ilfattoquotidiano.it - Satispay, arriva la commissione dell’1% sulle transazioni effettuate nei negozi fisici

ha annunciato, in una nota ufficiale, le novitàcommissioni a carico degli esercenti che entreranno in vigore il 7 aprile. A partire da quella data, gli esercenti che utilizzano la piattaforma gli verrà applicata unasu tutte lenei. La società, che opera nel settore dei pagamenti digitali, ha voluto chiarire la vicenda dopo le informazioni circolate sui social e sui media, rispondendo a dubbi e fraintendimenti. “Il nuovo pricing è pensato per garantire la massima trasparenza e gli esercenti continueranno ad avere un’unicaper ogni pagamento”, ha precisato la fintech.Tuttavia, per i consumatori, non ci saranno cambiamenti. “Su tutte queste, così come sui trasferimenti tra privati, i clienti potranno continuare a utilizzare il servizio gratuitamente”, ha sottolineato, ribadendo che i pagamenti tra utenti, conosciuti come P2P, non comporteranno alcuna