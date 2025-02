Metropolitanmagazine.it - Sarah Toscano ha avuto un flirt con Javier Martinez prima che lui entrasse al Grande Fratello?

Lei si prepara a partecipare a Sanremo 2025. Lui è da mesi recluso nella casa dele attualmente “impegnato” con la fumantina Helena Prestes, dopo la cotta non corrisposta per la ballerina Shaila Gatta., a quanto sembra, avrebbe una predilezione per le ex allieve di Amici di Maria De Filippi: qualche mese fa, infatti, voci insistenti parlavano di uncon, vincitrice della scorsa edizione del talent. Stando ad alcune fonti, non verificate, tra i due ci sarebbe stato del tenerodell’ingresso dell’ex tentatore di Temptation Island nella casa più spiata d’Italia. Diversi utenti di TikTok affermano che, durante una chiacchierata con le Non è la Rai, avrebbe confessato l’idillio con la cantante di Vigevano.ha smentito le voci sulconTempo fa, si vociferava cheavesseuna storia con Holden, conosciuto tra i banchi della scuola amiciana; nulla di confermato o di smentito da nessuna delle due parti tirate in causa.