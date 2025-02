Superguidatv.it - Sarah Toscano canta Amarcord: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

Dal palco di Amici 24 a quello dell’Ariston.. Ecco ile ilche la giovanissima artista, fortemente sostenuta da Lorella Cuccarini, porta al Festivalitaliana dopo aver trionfato, solo qualche mese fa, nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.Ildel brano diEcco le parole di:“La sera ride, ma suona drammaticaSembra la zona più buia di un luna parkCon te era più romanticaLa ruota panoramicaMi piaceva anche avere pauraC’è un vento che mi porteràMi scioglierà le trecceDi una vie en rose come Édith PiafNon mi rimane nienteC’ero io, c’eri tuUna lacrima mi scendeAnche se ti scorderòIn un club il sabatoÈ tutto così,Comico e tragicoCosa eri tu, non lo soMa un po’ mi avevi illusaSai peròForse in un film io con teNon mi c’immaginoSembra così démodé, però era magicoCosa sei tu, un déjà vuMi sono solo illusaUna lama mi accarezza la consapevolezzaChe indietro non ci ritorneròE mi faccio tenerezzaUn velo di tristezza è l’unico vestito che hoC’è un vento che mi porteràMi scioglierà le trecceDi una vie en rose come Édith PiafNon mi rimane nienteC’ero io, c’eri tuUna lacrima mi scendeAnche se ti scorderò in un club il sabatoÈ tutto così, comico e tragicoCosa eri tu, non lo soMa un po’ mi avevi illusaSai peròForse in un film io con teNon mi c’immaginoSembra così démodé, però era magicoCosa sei tu, un déjà vuMi sono solo illusa: ildi