Puntomagazine.it - Sant’Antimo: davanti al negozio con una rosa e un coltello, arrestat

. 25enneo dai Carabinieri avrebbe intimidito e discriminato una sua ex collega di lavoro una 27enne di origine indiana“Col libro in una mano, la bomba nell’altra” è la provocazione cantata dai Negrita, in un album del 2008.Il 25enne della storia che racconteremo, in una mano, stringeva una. Nell’altra un.Non è più il ritornello di una canzone ma il penultimo atto di una vicenda che ha coinvolto il giovane, di origini pakistane, e una 27enne indiana.La vittima lavora in undi casalinghi, nella cittadina di. Anche lui ci ha lavorato qualche mese, condividendo alcuni turni con la 27enne.Terminato il suo contratto, il giovane ha iniziato a presentarsi sistematicamenteall’attività. Non per protestare contro i titolari ma per minacciare la donna.